David Beckham präsentiert erste Vietnam-Automarke

Zwei Leistungsstufen

Der Twinscroll-Turbo-Motor leistet in der Limousine 176 oder 231 PS und stemmt 300 oder 350 Nm bei 1750/min. Im SUV wird nur der stärkere verbaut. In jedem Fall wird die Kraft über eine Achtgangautomatik von ZF übertragen, im Lux A 2.0 an die Hinterräder, Lux SA 2.0 wahlweise auch an alle viere. Der Sprint auf 100 km/h soll in der stärkeren Limousine gut sieben Sekunden dauern, die schwächere braucht wie auch das SUV knapp neun Sekunden.