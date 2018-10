Polizei sucht nach Unfall im Imst einen Pkw-Lenker

Gegen 13.10 Uhr knickte die Jugendliche im Bereich der Johanneskirche auf der abgeschrägten Gehsteinkante mit dem linken Fuß um. In diesem Moment wurde sie von einem nachkommenden Pkw gestreift und kam zu Sturz. Obwohl sich der Autofahrer im Zuge eines kurzen Gespräches nach dem Befinden der Schülerin erkundigt hatte, begab sich diese in die Schule und der Lenker setzte die Fahrt fort. Nachdem in der Schule die Schmerzen jedoch stärker wurden, musste das Mädchen schließlich mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht werden. Die Erhebungen nach dem Pkw-Lenker blieben bisher erfolglos. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Imst (059133/7100) erbeten.