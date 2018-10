Mercedes B-Klasse: Holt sie sich so die Jungen?

Nun will Mercedes diese Klientel wieder nach Stuttgart holen. Dank flacherer Frontpartie im Stil der A-Klasse, leicht abgesenkter Dachlinie, größeren Rädern (16 bis 19 Zoll) und der Kombination aus großem Dachspoiler und glänzend schwarzem, seitlich an der Heckscheibe angebrachtem Spoiler wirkt der Kompaktvan nun deutlich schicker als der etwas biederer Vorgänger. Nicht drahtig, eher mit einer Spur Wohlstand im Gesicht. Aber, ehrlich gesagt: Jugendlich wirkt das nicht gerade. Aber die Senioren von heute sind ja auch nicht mehr so konservativ wie früher, da wird das neue Maß an Spritzigkeit gut ankommen.