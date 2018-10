Sieben Festnahmen bei Aktion scharf gegen Drogen

Die Aktion wurde von 12 bis 20 Uhr u.a. am Richard-Wagner-Platz in Ottakring sowie an der Bezirksgrenze bei der Josefstädter Straße durchgeführt. Bei den Beschuldigten handelte es sich laut Polizeisprecherin Irina Steirer um eine Frau und zwei Männer, die gemeinsam „arbeiteten“, sowie vier weitere sehr junge bis jugendliche Männer, und alle hatten Marihuana verkauft.