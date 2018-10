„Kleiner Zwerg“ Ewandro als Austria-Matchwinner

Im Gegensatz zum in der Krise befindlichen Erzrivalen Rapid gehört die Wiener Austria nach dem 1:0-Sieg in Hartberg weiter zur oberen Tabellenhälfte der Bundesliga. Dank „Joker“ Ewandro, der in der 92. Minute per Kopf traf, verbesserten sich die Favoritner auf den vierten Platz. „Er ist ein guter Typ - und ein Kopfball-Ungeheuer“, scherzte Austria-Coach Thomas Letsch über den Matchwinner.