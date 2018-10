Toto Wolff: Darum gab es die Stallorder für Bottas

Beim GP von Russland wurden die schlimmsten Befürchtungen war - auch jene von Toto Wolff. Schon vor dem Rennen habe ihm die drohende Stallorder eine schlaflose Nacht beschert: „Ich habe immer an die Situation gedacht und welche Auswirkungen sie auf unsere Marke hat“, gibt der Wiener zu. „Rational gesehen, war es die richtige Entscheidung. Auch wenn unser Sportlerherz ‘nein‘ sagt. Aber jemand muss der Bösewicht sein - und diesmal bin ich es“, räumte Mercedes-Motorsportchef ein, obwohl die Silberpfeil-Strategen mit ihren beiden Fahrern vorher schon diverse Szenarien durchgespielt hatten. „Du musst dann abwägen: Willst du am Sonntagabend aus vielen richtigen Gründen der Bösewicht sein oder der Idiot am Ende der Saison in Abu Dhabi. Dann bin ich lieber der Bösewicht heute und nicht der Idiot in Abu Dhabi.“