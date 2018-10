Erinnern Sie sich noch an diese Handys?

Egal wer diese unfassbare Summe bezahlt, eins ist klar - dieses Smartphone wird nie zum Gebrauch kommen. Anders sieht das bei erschwinglicheren Modellen aus. Aber woher kommt diese Gegenbewegung? Dafür gibt es mehrere Gründe: Die lange Akkulaufzeit machen die sogenannten „Dumbphones“ zum idealen Zweitgerät für den Urlaub während die fehlenden E-Mail- oder Mobile-Banking-Funktionen sie perfekt für die Kneipentour machen - ohne Gedanken an den Job oder den Verlust eines 1.000 Euro Handys.



Auch bei Reisen in die USA muss man nicht befürchten, dass Behörden die Konten in den sozialen Medien bei der Einreise durchsuchen. Und zu guter Letzt: Immer mehr erkennen das Suchtpotenzial hinter der exzessiven Nutzung des Smartphones. Alle zehn Minuten die Nachrichten auf „Whatsapp“, den „Facebook“-Verlauf oder die Likes bei „Instagram“ zu checken, ist nicht gesund. Denn in Wahrheit macht einen nichts weniger sozial als soziale Medien.



Denken Sie nur mal an den letzten Kaffeehausbesuch mit der Freundin. Es spricht also einiges für die Erinnerungsstücke unserer Jugend. Also kramen Sie Ihr altes Handy nochmal hervor oder werfen Sie einen Blick in unsere Auswahl.