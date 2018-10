Toter und Verletzter bei Unfall auf Westautobahn

Tödlicher Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag auf der A1 in Niederösterreich: Ein Kleintransporter war zwischen einen Lkw-Zug und einen Klein-Lkw geraten - es kam zum Auffahrunfall, bei dem ein Fahrzeuginsasse ums Leben kam. Ein weiterer Unfallbeteiligter erlitt schwere Verletzungen und wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Linz geflogen. Die Autobahn musste etwa drei Stunden lang gesperrt werden.