Feller sagt Ski-Dominator Hirscher den Kampf an

Kein Wunder, dass sein Top-Trio zuversichtlich in den WM-Winter startet. Vor allem, weil es insgesamt „besser als erwartet“ (Feller) läuft. Während Superstar Hirscher auf heimischen Gletschern blieb, übten Feller und Co bei perfekten Bedingungen und auf aggressivem Winterschnee in Neuseeland. „Wir haben in den drei Wochen dort sehr, sehr viel weitergebracht“, so Feller.