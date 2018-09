Mazedonien: Ein Land an der historischen Schwelle

Land steht vor historischer Schwelle

Außenminister Nikolai Dimitrow gab beim Besuch von Europaminister Gernot Blümel zu, dass man an einer „historischen Schwelle“ stehe. Am Sonntag stimmt die Bevölkerung über eine Zustimmung zur Namensänderung für einen möglichen EU- und NATO-Beitritt ab. So der offizielle Wortlaut beim Referendum. Aus der „Früheren jugoslawischen Republik Mazedonien“ soll die „Republik Nord-Mazedonien“ werden. Es könnte das Ende des zwei Jahrzehnte andauernden Streits mit Griechenland sein, das sich an der Namensgleichheit mit der eigenen Provinz stößt.