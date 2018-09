Gate geschlossen: Mann rennt Flugzeug hinterher

Was manche Menschen alles tun, um doch noch ihr Flugzeug zu erwischen: Ein verspäteter Fluggast hat in Dublin kurzerhand die Verfolgung der Maschine aufgenommen. Der 23 Jahre alte Patrick Kehoe löste am Donnerstag einen Großalarm am Flughafen der irischen Hauptstadt aus, als er aus dem Wartebereich aufs Flugfeld gelangte, einer Maschine der Fluglinie Ryanair nachlief und immer wieder lautstark „Warte, warte!“ rief. Statt seinen Flug zu erwischen, klickten für den jungen Mann allerdings die Handschellen.