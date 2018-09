Malta will mit NGOs nichts mehr zu tun haben

NGO-Schiff Seefuchs seit einem Vierteljahr in Malta

Laut dem Bericht hatte auch die Seefuchs im Auftrag der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye Migranten auf See geborgen und in die EU gebracht, bis das Schiff vor gut einem Vierteljahr von Malta aus dem Verkehr gezogen wurde. Es soll zu Unrecht unter niederländischer Flagge gefahren sein. Malta verlange von Sea-Eye eine „starke, formelle und offizielle Erklärung“, sich nicht mehr an Such- und Rettungseinsätzen zu beteiligen, heißt es. Das Schiff solle nur zur Rückfahrt nach Deutschland freigegeben werden. Außerdem müsse für die Seefuchs eine legitime Flagge besorgt werden, oder sie müsse geschleppt werden.