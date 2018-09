Djuricin: „Nur das Weiterkommen zählt!“

Das Spiel war gerade abgepfiffen worden, schon ertönte aus dem Rapid-Sektor wieder fast schon obligate „Gogo raus“-Ruf. Dabei stieg Rapid - wennauch ohne Glanz - am Mittwochabend in Mattersburg per Elfer-Krimi ins Cup-Achtelfinale auf (all Infos dazu hier). Was Trainer Goran Djuricin wohl zumindest vorerst den Job gesichert haben dürfte und ihn selbst ordentlich durchschnaufen ließ: „Im Cup ist das Einzige, was zählt, das Weiterkommen!“ Die Stimmen zum Spiel.