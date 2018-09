Gogos Job gerettet! Rapid nach Elfer-Krimi weiter

Nach 90 und 120 Minuten war es 1:1 gestanden. Knasmüllner hatte die Gäste aus Wien in einer mäßigen Partie in der 38. Minute in Führung gebracht. Praktisch mit dem Pausenpfiff erzielte Mattersburg-Stürmer Kvasina per Elfmeter den Ausgleich, nachdem er zuvor von Auer im Strafraum gelegt worden war. Mattersburgs Rath vergab später den entscheidenden Elfmeter.