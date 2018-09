Falsche Fünfziger im Darknet gekauft

Für die Beamten in Eisenstadt war es ein Leichtes, die in der gefundenen Geldtasche befindlichen drei 50-Euro-Scheine als Fälschung zu identifizieren. Da in der Börse auch der Ausweis des Besitzers war, konnte er rasch ermittelt werden. Der junge Mann gab an, insgesamt zehn Fünfziger im sogenannten „Darknet“ gekauft und mit Bitcoins bezahlt zu haben.