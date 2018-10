Comeback des Cords: Kultstoff so cool wie nie!

In unseren Köpfen haben sich klobige 1970er-Jahre Schnitte, inklusive unvorteilhafter Senffarben und spießiger Aufmachung, eingebrannt. Doch an diesen Erinnerungen wird jetzt gerüttelt: Nachdem bereits Samt in den letzten Saisonen eine fulminante Renaissance erlebte, wagen sich Modehäuser wie Prada, Gucci oder Marc Jacobs in der Herbst/Winter-Saison nun an Cord. Vor allem die herrlichen Edelsteinfarben, wie Smaragdgrün, Rubin, Lapislazuli und rosa Turmalin, hauchen dem Baumwollgewebe Leben ein.