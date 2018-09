„Rendi-Wagner braucht sich keine Sorgen machen“

Wiens SPÖ-Chef und Bürgermeister Michael Ludwig hat der designierten Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner am Montag die volle Unterstützung der Hauptstadt-Roten zugesichert: „Es gibt keine negativen Stimmen in der SPÖ Wien. Sie braucht sich keine Sorgen machen.“ Man wolle die neue Vorsitzende nun noch besser kennenlernen, so Ludwig am Vormittag vor einem Treffen der Wiener Partei.