Andrea Berg geht auf große Österreich-Tournee!

Nach Österreich kommt sie 2020 gleich fünfmal: Am 13. Februar nach Salzburg, am 14. Februar nach Graz, am 15. Februar nach Wien, am 16. Februar nach Linz und am 6. März nach Innsbruck. Der Ticketverkauf startet heute als Presale unter www.oeticket.com. Ermäßigungen unter www.kronebonuscard.at. Ab 28. September gibt es die Karten an allen bekannten Vorverkaufstellen.