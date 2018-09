Endlich rauchfrei: Die besten Tipps

Ein paar Fakten vorweg: Fast dreitausend rauchfreie Lokale sind mittlerweile auf der österreichischen Internetseite „da.stinkts.net“ registriert. Im Jänner waren es zum Vergleich „nur“ tausend. Ein enormer Anstieg in den nächsten Monaten ist also absehbar. Und dass der Staat auch weiterhin in dieser Richtung vorgehen wird, lässt sich auch anhand der Zahlen vorhersagen, denn Rauchen verursacht Krankengelder in Höhe von 2,4 Milliarden Euro - die Tabakeinnahmen decken aber nur die Hälfte ab.



Unbequeme Zeiten dürften also für Raucher zukommen. Denn so ziemlich jeder davon weiß den Genuss zum Kaffee oder alkoholischen Getränk zu schätzen. Also stellt sich die Frage: Nur mehr in den eigenen vier Wänden und draußen rauchen oder ganz aufhören? Wer letzteres in Erwägung zieht - für den haben wir tolle Tipps!