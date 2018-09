Explosion: Gas strömte seit Monaten aus Leitung

Schwer verletzt wurde - wie berichtet - ein junger Burgenländer bei einer Gasexplosion in Pinkafeld. Seine Lebensgefährtin (22) und die dreijährige Tochter kamen mit dem Schrecken davon. Jetzt bestätigen Untersuchungen von Brandermittlern die Vermutung: Pfusch am Bau ist an dem Unglück schuld.