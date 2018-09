Rossi mit miesestem Moto-GP-Qualifying seit 2006!

„Dottore“ Rossi war im freien Training gestürzt und konnte sich nicht für die Qualifying-Session der besten Fahrer qualifizieren. Letztmals startete der Italiener vor zwölf Jahren in Assen von Platz 18 aus. Damals kämpfte er sich im Rennen trotz einer Handverletzung noch auf Platz acht vor. In der Moto2-Klasse holte sich der südafrikanische KTM-Pilot Brad Binder die Pole. In der Moto3 steht der Spanier Jorge Martin am Sonntag auf Startplatz eins.