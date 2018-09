86-jähriger Adlwanger stirbt nach Sturz mit E-Bike

Zur Mittagszeit am Donnerstag bog der 86-jährige Adlwanger in Waldneukirchen trotz Nachrang von der Moserstraße nach links in die Nußbacher Landesstraße ein, als zu diesem Zeitpunkt eine 19-Jährige aus Steyr mit ihrem Motorrad auf der Nußbacher Landesstraße Richtung Waldneukirchen fuhr. Dabei stieß die junge Frau mit dem Motorrad gegen das Hinterrad des Elektrofahrrades.