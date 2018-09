Mit der Tagundnachtgleiche beginnt der Herbst

Spaziergänge durch farbenfrohe Wälder, ein Gläschen Sturm in der wärmenden Sonne - so stellt sich so mancher einen perfekten Herbst vor. Die dritte Jahreszeit beginnt heuer astronomisch betrachtet am Sonntag (23. September) um exakt 3.54 Uhr MESZ mit der sogenannten Tagundnachtgleiche (die auch als Äquinoktium bezeichnet wird).