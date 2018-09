„Big Bang“-Star Johnny Galecki liebt 21-Jährige

Nicht nur seine Ex und Serien-Partnerin Kaley Cuoco schwebt im Liebesglück, sondern auch bei Johnny Galecki hat Amor wieder getroffen. Der Schauspieler, der in der Hitserie „The Big Bang Theory“ den nerdigen Wissenschaftler Dr. Leonard Hofstadter spielt, zeigte jetzt seine neue Freundin. Und die ist mehr als halb so jung wie er selbst.