„Gipfel-Ruhe“ und ein fröhlicher Rupertikirtag

Der EU-Gipfel teilt Salzburg in zwei Welten: Am Rupertikirtag bauten entspannte Standler ihre Fahrgeschäfte auf, vom Aufmarsch der EU-Größen spüren sie kaum etwas. Jenseits der Salzach herrschte dafür schon am Mittwoch teils gähnende Leere, die Polizei-Präsenz ist dafür groß. Ein „Krone“-Stimmungsbild.