Auto stieß gleichzeitig gegen zwei Lkw

Am 19. September 2018 um 14.55 Uhr fuhr ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit einem Pkw in Wels auf der Schafwiesenstraße, übersah bei der Kreuzung mit der Mitterhoferstraße das Verkehrszeichen „Halt“ und fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit in die Kreuzung ein. Zur gleichen Zeit fuhren auf der Mitterhoferstraße zwei Lkw-Fahrer, ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden in nördliche Richtung und ein 51-jähriger Welser in südliche Richtung.