Gartenartikel gibt es jetzt besonders günstig

Keine Lust auf neugierige Blicke? Mit diesem Sichtschutz ist in der nächsten Saison ist ein wenig mehr Privatsphäre angesagt. Für die Montage müssen Sie weder Bohren, noch Dübeln. Die Einbauhöhe ist stufenlos und via Handkurbel verstellbar. Sollte der Bezug einmal schmutzig werden, können Sie diesen einfach waschen.



Erhältlich in zwei verschiedenen Größen:

270 x 120 x 225 cm oder 270 x 150 x 225 cm

Gewicht: 7,5 Kg

Preis: 97,99 €

Hier geht‘s zum Produkt.