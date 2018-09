Michael Jordan spendet nach Hurrikan 2 Mio. Dollar

Der ehemalige US-Basketballer Michael Jordan will 2 Millionen Dollar (1,7 Mio. Euro) für die von Hurrikan „Florence“ betroffenen US-Gebiete zu spenden. Dies hat der 55-Jährige am Dienstag (Ortszeit) verlautbart. Der Besitzer der Charlotte Hornets aus der US-Profi-Liga NBA wuchs in Wilmington im Bundesstaat North Carolina auf, sein Heimatort wurde ebenfalls vom tropischen Wirbelsturm heimgesucht.