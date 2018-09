Luxus-Smart-Watch aus Traun trifft Nerv der Zeit

Erste Kollektion wurde in 89 Ländern gekauft

Im Dezember sollen die ersten Premium-Viita-Watches ausgeliefert werden, deren Gehäuse aus Titan gefräst werden, einen Saphirglas-Touchscreen haben, die ein Gesundheitsscreening in Echtzeit machen sowie Trainingsempfehlungen für den Uhrenträger parat haben. Die erste Viita-Kollektion, die im Vorjahr auf den Markt gebracht wurde, war in 89 Länder weltweit ausgeliefert worden. Und diesmal? Die Trauner konzentrieren sich vorerst auf Deutschland, Österreich und die Schweiz, haben aber auch bereits Skandinavien im Visier. „Ende des Jahres wollen wir auch in den USA und in China angreifen“, sagt Walchshofer.