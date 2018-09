Bereits der 17. Drogentod in Kärnten zu beklagen

„Kärnten wird völlig im Stich gelassen“

Wegen der dramatischen Drogensituation in Kärnten verlangt Gerhard Köfer vom Team Kärnten von den Abgeordneten im Landtag „Klartext“. Die „Aktuelle Stunde“ in der Sitzung am Donnerstag solle dem brennenden Thema gewidmet werden, wofür die ÖVP als vorschlagsberechtigter Landtagsklub laut Köfer sorgen soll. Harsche Kritik übt der Team-Kärnten-Chef an Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Dieser habe die versprochenen Spezialkräfte aus Wien noch immer nicht nach Kärnten abkommandiert. Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität sei in der Bundeshauptstadt sehr erfolgreich, lasse sich aber in Kärnten nicht blicken. „Kärnten wird vom Bundesminister völlig im Stich gelassen“, so Köfer.