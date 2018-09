Empörung über Macrons Rat an Arbeitslosen

Emmanuel Macron wird immer wieder wegen seines extravaganten Lebensstils kritisiert. Dem französischen Staatschef haftet auch das Etikett an, „Präsident der Reichen“ zu sein. Und wenn er versucht, volksnah zu sein, dann misslingt das ordentlich - wie zuletzt am Samstag am Tag der offenen Tür im Elysee-Palast, als er einem arbeitslosen Gärtner den Tipp gab, einfach auf die Straße zu gehen. Dort gebe es keinen Ort, wo nicht Leute gesucht würden. „Ich gehe über die Straße und ich finde Ihnen was“, bot Macron an. Seit der Veröffentlichung eines Handyvideos von dem Gespräch in den sozialen Netzwerken braut sich ein wahrer Sturm der Entrüstung über Macron zusammen.