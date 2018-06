Macron erntet Kritik für seinen Lebensstil

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steht wegen seines Lebensstils in der Kritik. Neben neuem Tafelsilber für den Präsidentenwohnsitz gönnt sich der Franzose gerne auch einen Privatjet und lässt die Belegschaft mit dem Auto fahren. In der Sommerresidenz an der Cote d‘Azur soll ein Swimmingpool gebaut werden.