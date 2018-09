Granaten-Body gefällig? Das ist die Megan-Fox-Diät

Seit einiger Zeit entwirft Megan Fox nicht nur Dessous für das US-Wäschelabel Frederick‘s of Hollywood, sondern rekelt sich auch noch selbst in den sinnlichen Stücken für die Kampagnen vor der Kamera. Kein Wunder, dass da die Fans verrücktspielen, kann die Mama von drei Buben ihre Traumkurven auch mit wenig Stoff am Körper bedenkenlos herzeigen. Aber ohne Fleiß kein Preis - auch nicht bei einer Hollywood-Beauty.