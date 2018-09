Forscher bringen Krebszellen zum Leuchten

In unseren Breiten ist Dickdarmkrebs die am zweihäufigsten aufretende Variante von Krebs. Da sich der Tumor einfach entfernen lässt, lässt sich Dickdarmkrebs im Frühstadium für gewöhnlich gut therapieren, so die Med-Uni Innsbruck. Doch leider wird der Krebs meist erst sehr spät, in einem Stadium, in dem die Behandlung bereits sehr schwierig sei, entdeckt.