Rund um den EU-Gipfel verstärkte Grenzkontrollen

Im Rahmen von österrechs EU-Ratspräsidentschaft kommen die 28 EU-Staats- und Regierungschefs am Mittwoch und Donnerstag in Salzburg zu einem Gipfel zusammen. Schon ab Montag wird deswegen in Kärnten und Osttirol an den Grenzübergängen von Italien verstärkt kontrolliert - und zwar Autos, Lkw, Busse und auch Züge.