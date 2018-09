Atletico rettet Punkt in der 95. Minute!

Atletico Madrid legte einen richtigen Fehlstart in Spanien hin. Die „Colchoneros“ halten nach vier Spieltagen bei nur einem Sieg, zwei Remis und einer Niederlage. Zur vollständigen Blamage fehlt nur noch eine Niederlage gegen Eibar, die wurde aber in der letzten Sekunde noch abgewendet. Borja Garces traf in der 95. Minute zum doch noch verdienten Unentschieden. So stellte man sich die Saison bei den Mitfavoriten der Liga nicht vor, der Abstand auf Barcelona und Real beträgt schon vier Punkte.