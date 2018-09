PSG in der Königsklasse mit Air-Jordan-Trikots

Eine Woche vor dem Start in die neue Champions-League-Saison hat der französische Meister Paris Saint-Germain seine neuen Dressen für die Königsklasse präsentiert - und die sorgten richtig für Aufsehen. Weltmeister Kylian Mbappe und Co. werden nämlich in Liverpool mit Trikots mit dem Logo von Air Jordan und nicht mit jenem von Ausrüster Nike auflaufen. 200 Millionen Euro soll PSG der neue Deal in die Kassen spülen, womit der französische Scheich-Klub einer Bestrafung wegen Verstößen gegen das Financial-Fair-Play wohl endgültig entgeht.