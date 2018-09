ÖGB-Chef erbost: „Raubzug gegen Arbeitnehmer“

Die türkis-blaue Bundesregierung löst ein zentrales Wahlversprechen ein und legt die Gebietskrankenkassen zusammen. Statt 21 soll es künftig nur noch fünf Sozialversicherungsträger geben. Insgesamt soll so bis 2023 eine Milliarde Euro eingespart werden. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz Christian Strache (FPÖ) gaben die Fertigstellung ihres Reformvorhabens am Freitag bekannt (siehe Video). Mittlerweile gehen wegen der angekündigten Reform politisch die Wogen hoch. Während ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian am Freitag von einem „Raubzug“ und „Katastrophe“ für die Arbeitnehmer sprach und Widerstand auf allen Ebenen ankündigte, sprach ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer von einem „guten tag für die Patienten in Österreich“.