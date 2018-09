Älteste Brauerei der Welt in Israel entdeckt?

In Israel haben Archäologen die vermutlich älteste Brauerei der Welt entdeckt. Bei Ausgrabungen in der Höhle von Rakefet südlich der Stadt Haifa fanden sie Hinweise auf eine rund 13.000 Jahre alte steinzeitliche Produktionsstätte für Alkohol. „Wenn wir uns nicht täuschen, ist dies der älteste Hinweis auf eine Alkoholproduktion weltweit“, sagte Dani Nadel von der Universität Haifa am Donnerstag.