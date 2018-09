Zehn Kilometer Stau nach Karambolage auf A23

Ein Verkehrsunfall auf der Südosttangente (A23) in Richtung Norden hat am Freitag einen fast zehn Kilometer langen Rückstau verursacht. An einer Karambolage kurz nach 6 Uhr auf Höhe der Gürtelabfahrt Richtung Kagran waren sieben Autos beteiligt. Im Unfallbereich waren zwei Fahrstreifen blockiert.