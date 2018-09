Abwärtstrend vorbei: Kräftiges Plus bei Lehrlingen

Im Vorjahr wurde der langjährige Abwärtstrend gestoppt und leicht ins Plus gedreht, heuer schauen die Lehrlingszahlen in der Steiermark noch viel besser aus: Bei den Anfängern gibt es einen Zuwachs von fast zehn Prozent - kein Bundesland steht besser da. Selbst in der „Problembranche“ Gastronomie läuft es etwas besser.