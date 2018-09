Gin, Nudeln, Ghee: Auch das kommt aus Österreich

Die „Tyroler Glückspilze“ verfolgen die Vision mit einer reichen Fülle an biologisch produzierten Vital- und Speisepilze unsere Ernährung bunt und abwechslungsreich zu gestalten. Sie wollen die herrlich duftenden Schwammerlgerichte aus Omas Küche neu interpretieren. Auf dem Gebiet der Pilzzucht haben sie sich bereits einen Namen gemacht. Ihre bahnbrechenden Forschungs- und Zuchtergebnissen haben sie zum anerkannten wissenschaftlichen Partner der Universität Innsbruck gemacht und ihre Arbeit zum Untersuchungsgegenstand für Mikrobiologie, Pharmazie und Botanik.



Der Klapperschwamm hat sich unter seinem japanischen Namen Maitake international etabliert, da er in seinem Herkunftsland als Vitalpilz gilt und intensiv als Nahrungsergänzungsmittel sowie in der Pharmazie verwendet wird. In seinen Inhaltsstoffen findet man zwanzig Immunstärkende Substanzen. Die sich nachgewiesen positive Wirkungen in der Krebstherapie haben und gegen Viren, Infektionskrankheiten, Osteoporose, Übergeweicht, Diabetes, Fettleber und Bluthochdruck helfen.