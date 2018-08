Die besten Kürbiskern-Produkte aus Österreich

In Österreich haben sich mittlerweile viele Produzenten und Ölnühlen zusammengeschlossen, um die Qualität und regionale Herkunft des Kernöls zu bewahren. Echtes Steirisches Kürbiskernöl besitzt das Kürzel „g.g.A.“, was für „geschützte geographische Angabe“ steht. Es garantiert, dass die für das Kernöl verwendeten Kürbiskerne bestimmte Kriterien erfüllen. So dürfen die Kerne z.B. lediglich von der Gattung Steirischer Ölkürbis Curcubita pepo var. styriaca aus geografisch definierten Regionen stammen und nur in heimischen Ölmühlen nach traditionellem Herstellungsverfahren zum reinen Kürbiskernöl gepresst werden.