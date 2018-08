Glutenfrei isst man gesünder

In diesem Buch erfahren Sie alles über Gluten und wo es in welchem Ausmaß enthalten ist. Zahlreiche köstliche Rezepte wie Maultaschen mit Gemüse-Brät-Füllung, Pfirsichtorte oder Apfelbrot warten nur darauf von Ihnen umgesetzt zu werden. Wie Sie anhand der Beispiele sehen, bietet es wirkliche Alternativen zur „Normalküche“ statt Gerichte, in denen ohnehin kein Gluten enthalten ist. Ein tolles Buch, was sich auch in den Kundenbewertungen wiederspiegelt.