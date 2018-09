NASA plant kleine Raumstation, die Mond umrundet

Russland und ESA an Kooperation interessiert

Laut Angaben der NASA wolle man anderen Nationen die Möglichkeit geben, die neue Raumstation ebenfalls zu nutzen. Russland hat eine Mitarbeit bereits zugesagt. „Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir zusammen am Bau der internationalen Raumstation ,Deep Space Gateway‘ teilnehmen werden“, erklärte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos im September vergangenen Jahres bei einer Konferenz in Australien. Auch die Europäische Raumfahrtagentur ESA bekundete Interesse an einer Kooperation.