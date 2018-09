Neuer ZAMG-Rechner macht Wetterprognosen genauer

In diesen kleineren Einheiten werden die Witterungsbedingungen in jeweils 90 Höhenschichten berechnet. So lassen sich etwa kleinräumigere Wetterereignisse wie starke Gewitter besser erfassen und Wetterwarnungen verbessern. Außerdem wollen die Experten eine neue stündliche Kurzfrist-Prognose etablieren, in die mehr Daten von Satelliten sowie Radar- und Flugzeugmessdaten und Informationen von Wetterstationen einfließen sollen.