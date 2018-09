Muskelschmaus und Knochenfutter

Für alle, die nachhaltig denken und gerne Obst und Gemüse der Saison essen, bricht im Winter eine karge Zeit an. Spätreife Apfel- und Birnensorten wie Renette, Cox Orange oder Gute Luise schmecken zwar auch im Jänner noch gut, mit der Vielfalt ist es aber dann nicht mehr weit her. Also doch einen langen Transportweg in Kauf nehmen? „In der obstarmen Jahreszeit ist heimisches Gemüse eine unschlagbare Nährstoffquelle. Karotten, Pastinaken, Rote Rüben oder Sellerie können Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe aus Obst wunderbar ersetzen“, so die Ernährungswissenschafterinnen.