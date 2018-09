Das tragische Leben des Daniel Küblböck

Von Millionärin adoptiert, Bruder starb an Drogenmissbrauch

Später versuchte sich Küblböck mehr oder weniger erfolglos als Jazz- und Chanson-Sänger. 2012 ließ er sich von der Immobilien-Millionärin Kerstin Elisabeth Kaiser (75) adoptieren und wurde von „Omi“, wie er die alte Dame nannte, als Alleinerbe eingesetzt. Ab diesem Zeitpunkt trat er als Daniel Kaiser-Küblböck auf. 2013 starb Daniels Bruder Michael mit 28 Jahren an Drogenmissbrauch. 2014 bewarb er sich mit dem Lied „Be A Man“ um die Teilnahme am Eurovision Song Contest in Kopenhagen - und wurde abgelehnt. Zuletzt nahm er 2015 als Kandidat an der achten Staffel der RTL-Show „Let‘s Dance“ teil. Küblböck absolvierte aktuell eine Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut in Berlin.