Vöcklabrucker geben Flugzeug-Hangars Stoff

Initialzündung war Anfrage vom Bundesheer

Die Initialzündung für Letztere liegt einige Jahre zurück: 2009 hatte es in Bezug auf die mobilen Leichtbau-Hallen aus Vöcklabruck eine Anfrage des österreichischen Bundesheers gegeben. 2013 präsentierte dann Red Bull bei der Airpower in Zeltweg das Stratos-Projekt rund um Felix Baumgartner in einem Arcitex-Hangar.