ORF-„Sommergespräche“: Wer ist der Quotenkönig?

Der zweite Platz geht an FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Sein „Sommergespräch“ am 27. August verfolgten in der Spitze bis zu 747.000 Zuschauer. Durchschnittlich waren 715.000 Zuschauer bei 24 Prozent Marktanteil via ORF 2 mit dabei.